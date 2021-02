Kim Kardashian razend na kritiek op schilderijtje North

Celebrities Nu hij optreedt tijdens Super Bowl: The Weeknd verklaart gezicht vol kneuzingen en verband

6 februari Wat is er aan de hand met The Weeknd? Die vraag werd lang gesteld over Abel Tesfaye (30), zoals de zanger echt heet. Logisch ook, sinds hij eind vorig jaar meermaals verscheen met een in verband gewikkeld gezicht vol kneuzingen. In een interview met Variety geeft The Weeknd nu voor het eerst toe dat het allemaal om opgezet spel gaat.