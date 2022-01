Kim Kardashian post foto van dochter en nichtje, al lijkt die laatste gephotoshopt te zijn

Celebrities Na Camila Cabello: ook Shawn Mendes heeft momenteel moeite met sociale media

Vorig weekend liet Camila Cabello (24) weten dat ze even genoeg had van sociale media en het lijkt erop dat ondertussen ook haar ex Shawn Mendes (23) aan de beurt is. In een video liet de Canadese zanger aan zijn fans weten dat hij het momenteel moeilijk heeft met zijn online aanwezigheid.

