Kim Kardashian over “verschrikkelijke” eerste zwangerschap: “Ik zag er niet uit en dat kreeg ik meermaals per dag te horen”

CelebritiesKim Kardashian heeft in de podcast ‘We Are Supported By’ laten weten dat ze haar eerste zwangerschap acht jaar geleden “verschrikkelijk” vond. De 40-jarige realityster was toen in verwachting van haar oudste kind North (8) en werd bedolven onder kritiek over haar uiterlijk. Verder vertelt Kardashian ook over haar nog steeds goeie band met ex-man Kanye West (44). “Dankzij hem heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.”

"Ik was geen leuke zwangere vrouw en ik zag er ook niet uit als een leuke zwangere mevrouw”, vertelt Kim openhartig. “Het was echt vreselijk, ik heb er totaal niet van genoten. Ik zag er niet uit en kreeg dat ook meerdere keren per dag te horen. Als ik naar foto's van mijn moeder of zus keek toen zij zwanger waren, zag ik prachtige vrouwen die hun zwangerschap van begin tot einde omarmden. Bij mij ging dat dus niet zo.”

Kardashian zegt vooral geleden te hebben onder de keiharde commentaren van mensen over haar gewicht. "Dan sloeg ik een tijdschrift open, waar mijn foto naast die van de beroemde orka Shamu was geplaatst, met daarbij de tekst wie van ons twee er beter uitzag. Dat was zo pijnlijk en vernederend, dat deed echt wat met me. Nog steeds vind ik het onbegrijpelijk dat zulke dingen geplaatst worden door een blad, website of welk medium dan ook.”

Bang voor kritiek

Kim kwam ruim 30 kilo aan tijdens haar zwangerschap en kreeg die kilo's er na de bevalling niet makkelijk vanaf. "Ik had toen geen sportzaaltje thuis, maar durfde niet naar een gym te gaan omdat ik bang was wat mensen van me zouden denken", bekent ze. “En dus zat ik in de garage van mijn moeder te trainen terwijl het buiten 35 graden was om weer op gewicht te komen. Dat heb ik net zolang gedaan totdat alle kilo's eraf waren. Pas toen durfde ik me weer in het openbaar te tonen zonder dat ik bang was voor kritiek.”

Kardashian deelt vier kinderen met Kanye West, van wie ze momenteel aan het scheiden is na een huwelijk van zeven jaar. Over haar ex deelt de realityster trouwens alleen maar positieve woorden in de podcast. Zo vertelt ze dat ze dankzij de rapper veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen. “Hij is iemand die er niet mee bezig is dat hij leuk gevonden moet worden en hij blijft altijd dichtbij zichzelf”, aldus Kim. “Dat heeft me geleerd dat ik ook mezelf moet zijn en in het nu moet leven.”

De rapper vindt volgens Kardashian dat je anderen niet hoeft te pleasen. “Zolang ik maar mezelf ben en ik dingen doe zoals ik ze wil doen. Je hebt maar één leven en dat leid je voor jezelf. Hij heeft me geleerd om meer zelfvertrouwen te hebben en me niet zoveel aan te trekken van wat andere mensen denken.”

Lees ook: