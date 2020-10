Kim Kardashian onder vuur om riant verjaardagsfeest met talloze gasten: “Hoe egoïstisch kan je zijn?”

De gasten moesten wel eerst twee weken in quarantaine thuis, schrijft Kardashian onder de foto’s op Instagram. “Er is geen enkele dag die ik als vanzelfsprekend beschouw, vooral in deze tijden waarin we allemaal herinnerd worden aan de dingen die er echt toe doen”, schrijft ze. “Vóór Covid denk ik niet dat iemand van ons echt waardeerde wat een luxe het was om te kunnen reizen en samen met familie en vrienden in een veilige omgeving te zijn.”

In de reacties laten vooral veel boze volgers hun mening horen. Volgers noemen de actie “egoïstisch” en ze vragen zich af of de feestgangers wel degelijk in quarantaine zijn geweest. Ook vinden veel mensen het “hypocriet” dat “de elite” geen afstand van elkaar hoeft te houden. “Dit soort vakantie is voor de meeste mensen onbereikbaar, corona of niet”, klinkt het onder meer. Of ook: “Zeer egoïstisch, terwijl er mensen sterven en ziek zijn. Ik betwijfel ten zeerste dat alle aanwezigen in isolatie gingen” en “Is de pandemie soms verdwenen?! Wow, ik wou dat iemand me had verteld dat we weer enorme feesten konden houden.”