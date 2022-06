Kim Kardashian niet welkom op het jubileumconcert van Queen Elizabeth

Celebrities Bradley Cooper onherken­baar als componist Leonard Bernstein

Bradley Cooper (47) kruipt voor zijn nieuwe rol in de biografische dramafilm ‘Maestro’ in de huid van componist Leonard Bernstein. De acteur heeft hiervoor een complete metamorfose qua haar en make-up ondergaan en is daardoor zo goed als onherkenbaar. Op het Twitter-account van Netflix Films werden de eerste foto's van Cooper gedeeld, waarop hij vooral als de 'oude' Bernstein een totaal ander persoon is geworden.

1 juni