Kim Kardashian krijgt hologram van overleden vader voor veertigste verjaardag: “Een verrassing uit de hemel”

Trots

Het hologram kon bovendien ook praten. “Je bent veertig jaar oud, helemaal volwassen", vertelde de in 2003 overleden Robert Kardashian z'n dochter. “Je ziet er prachtig uit, net zoals toen je een klein meisje was. Ik waak over jou, je zussen en broer en de kinderen. Elke dag." Hij vervolgde: “Ik ben zo trots op de vrouw die je geworden bent, Kimberly, en alles dat je bereikt hebt. Maar het meest indrukwekkende is je toewijding om advocaat te worden en mijn erfenis verder te zetten. Het is een lange en moeilijke weg, maar het is het waard, en ik ben de hele tijd bij je. Je bent een trotse Armeense en ik ben een trotse Armeense vader."

Egoïstisch en naïef

Het verjaardagsfeestje van Kim kreeg trouwens de afgelopen dagen behoorlijk wat kritiek. Dat de realityster haar hele familie en vriendenkring had uitgenodigd en dat de afstandsregels niet werden gerespecteerd, kon er bij vele fans niet in. Maar volgens haar zus Khloé is de kritiek onterecht. “Ik heb er niet veel over gehoord, maar ik heb wel gehoord dat mensen van streek waren omdat we allemaal de stad uitgingen”, vertelde ze in ‘The Ellen Show’. “Ik weet niet echt hoe groot dit is, maar dit jaar is een frustrerend jaar, dus ik snap het.” Volgers noemden de actie egoïstisch en naïef. “Ik denk dat er voor iedereen zoveel frustraties zijn, maar het is ook haar veertigste”, besloot Khloé. “Dit is iets wat ze echt voor ons wilde doen.”