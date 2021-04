Kim Kardashian krijgt eigen orgasmekaars cadeau van Gwyneth Paltrow

Kim Kardashian toonde het bijzondere geschenk op haar sociale media. In een houten doosje had haar vriendin Gwyneth verschillende items gestoken. De vibrator die ze met haar merk Goop op de markt brengt (ter waarde van zo’n 80 euro), glijmiddel van het merk Nécessaire (zo'n 17 euro) en de geur ‘Love’ van het merk Sandoval (50 euro). Maar het meest bijzondere item in de doos moet wel een kaars geweest zijn, die de toepasselijke titel ‘This Smells Like Kim’s Orgasm’ kreeg. Een variatie op de kaarsen ‘This Smells Like My Orgasm’ en ‘This Smells Like My Vagina’, die allebei 63 euro kosten en in een mum van tijd uitverkocht waren. Wie nu zo'n kaars wil bemachtigen, moet zich op de wachtlijst zetten.