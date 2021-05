Kim Kardashian koopt outfit Janet Jackson op veiling

Celebrities ‘Tiger King’-ge­zicht Carole Baskin bezorgd over loslopende tijger in Texas: “Roekeloos en extreem gevaarlijk”

12 mei Carole Baskin zegt ‘enorm bezorgd’ te zijn over het feit dat er afgelopen zondag een tijger los rondliep in de Amerikaanse staat Texas. Baskin, bekend van de documentaireserie ‘Tiger King’, zei dit in een interview met CNN.