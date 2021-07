Kim Kardashian kampt nog steeds met angsten na overval in Parijs

CelebritiesIn 2016 werd Kim Kardashian (40) tijdens een tripje Parijs overvallen. Het gebeuren zindert nog steeds na, vertelt de realityster in een pas vrijgegeven fragment uit ‘Keeping Up with the Kardashians’.

In het fragment praat Kim Kardashian met haar zus Khloé over de eerste keer dat ze tijdens de coronapandemie uit eten ging met haar ex, Kanye West. Het werd niet bepaald een fijne gebeurtenis voor de realityster: “Ik was zo bang. Mensen probeerden om bij Kanye te komen en met hem te praten. En ze probeerden naar mij te komen en om foto’s te vragen. ‘Nee, nee, nee!’", zegt Kim, die uitlegt dat ze enkel nog foto’s toelaat als er een selfiestick gebruikt wordt en er dus voldoende afstand gehouden kan worden. “Ik was zo angstig, dat was echt op een ander niveau. Ik had het gevoel dat ik agorafobie (pleinvrees, red.) had na de overval in Parijs.”

En ze vervolgt: “Ik bleef constant binnen en haatte het om naar buiten te gaan. Ik wilde niet dat iemand wist waar ik was en wilde niet gezien worden. Ik was zo angstig ... Nu komt dat gevoel terug en wil ik niet meer naar buiten."

Overval

De overval vond in 2016 plaats, toen Kim met haar zussen in Parijs was voor de modeweken. De dieven gingen aan de haal met 10 miljoen dollar aan juwelen. “Er zijn van die momenten in je leven die je echt veranderen en je tot op het bot raken”, blikte Kim al terug. “Die diefstal was sowieso zo’n moment. En hoe gek het ook klinkt, ik zou de gebeurtenis niet willen inruilen voor de lessen die ik ervan leerde.” Zo bekende de realityster dat ze voor de aanval regelmatig met haar juwelen pronkte op sociale media, maar dat nu niet meer doet. “Materiële zaken waren zo belangrijk voor me, maar nu is er niets materieel dat nog belang heeft.” Ook haar locatie doorgeven via sociale media - nog zoiets dat ze vroeger regelmatig deed - is nu uit den boze.

“Die tien minuten veranderden mijn hele leven”, vertelde Kim Kardashian. “Net op het moment dat ik in slaap viel, hoorde ik mannen de trap oplopen. Ze wilden mijn ring en mijn juwelen, dus ik vocht niet terug. Ik gaf hen gewoon alles en ze bonden me vast.” En ze vervolgt: “Ze plakten duct tape over mijn ogen en mond. Het was het engste dat ik in mijn hele leven heb meegemaakt. Gewoon denken dat je gaat sterven. Je bereidt je gewoon voor op het moment dat ze je gaan neerschieten en gaan vermoorden.”

