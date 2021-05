Kim Kardashian is gebuisd op haar examen rechten: “Ik ben een mislukking”

CelebritiesOpnieuw een tegenslag voor Kim Kardashian (40). De realityster is gebuisd op haar examen rechten. Dat vertelde ze zelf in een nieuwe aflevering van ‘Keeping Up With the Kardashians’. ”Mijn motivatie is volledig weg en heb zin om gewoon op te geven”, klinkt het in de preview.

Zes weken aan een stuk studeerde Kim Kardashian zo’n tien tot twaalf uur per dag voor haar examen rechten, maar uiteindelijk bleek het resultaat net niet goed genoeg te zijn. In een videocall met haar mentor Jessica Jackson, die zelf advocaat is, krijgt ze te horen dat ze een score van 474 had op haar examen. Lang niet slecht, maar volgens de richtlijnen moest Kim minstens 560 punten behalen op de test.

De realityster zelf is er absoluut niet goed van. In een preview van een nieuwe aflevering van ‘Keeping Up With the Kardashians’ zie je hoe Kim het nieuws aan haar zussen Kourtney en Khloe vertelt. “Ik ben een complete mislukking. Dit was ontzettend belangrijk voor mij en nu ik het niet gehaald heb, wil ik eigenlijk gewoon opgeven”, biecht de ex van Kanye West op in het filmpje.

Tweede kans

Volgens haar mentor mag Kim niet zo streng zijn voor zichzelf. “Het was ontzettend close en de meeste mensen nemen deze test niet af in het midden van een pandemie”, aldus Jessica. En ook Kourtney en Khloe, de twee zussen van Kim, zijn er nog om haar op te beuren. Kourtney vertelt onder meer dat hun vader Robert Kardashian, die ook als advocaat werkte, ontzettend trots op haar geweest zou zijn. Of Kim haar examen nog een keertje gaat afnemen, is voorlopig nog onduidelijk. Amper een maand later stond de volgende test al op de planning. Anders was het wachten geblazen to juni. “Ik kan echt niet nog een jaar wachten. Ik kan het beter volgende maand proberen en anders moet ik het misschien gewoon opgeven.”

LEES OOK: