Kim Kardashian in tranen om co-ouderschap met controversiële Kanye West: “Het is verschrikkelijk moeilijk”

Kim Kardashian vroeg in februari 2021 de scheiding aan van Kanye West, met wie ze zeven jaar samen was. Maar als vader van haar vier kinderen blijft de rapper nog steeds in haar leven. Dat hij recent onder vuur kwam te liggen door controversiële en antisemitische uitspraken doet haar dan ook veel pijn, geeft ze toe in de ‘IRL Podcast’. “Ik heb hem altijd beschermd en zal dat ook blijven doen. Voor mijn kinderen”, legt Kim uit. “In mijn huis, weten de kinderen niets van wat er zich daarbuiten afspeelt. Ik ben daar ook in geslaagd, al kan het elk moment wel gebeuren. Maar ik zal dat zo lang ik kan beschermen. Mijn kinderen weten hier niets van (van alle controverse rond Kanye, red.)”, vertelt ze. De realityster voegt eraan toe dat enkele van haar beste vrienden lesgeven op de school van haar kinderen en dat die haar op de hoogte houden van de gesprekken op de speelplaats. “Geen van de andere kinderen heeft iets tegen mijn kinderen gezegd. Maar wanneer er dingen gebeuren, houd ik in de gaten wat er op tv te zien is. Het is een fulltime job.”

Zelfs wanneer ze het zelf moeilijk heeft, verstopt ze dat voor haar kinderen. “Als we naar school rijden en ze naar de muziek van hun vader willen luisteren, dan tover ik een glimlach op mijn gezicht, zet ik zijn muziek luid en zing ik mee. Wat er ook gebeurt in de wereld, ik doe alsof er niets mis is. En van zodra ik ze afzet op school, kan ik even goed huilen.” In tranen vervolgt ze: “Het is moeilijk. Co-ouderschap is verdomd moeilijk. Ik heb zelf de beste vader ooit gehad en ik heb er de beste herinneringen aan. Dat is zo mooi, en dat is al wat ik voor mijn kinderen wil. Waarom zou ik die energie naar hen willen brengen? Dit is echt zware kost voor volwassenen waar ze nog niet klaar voor zijn om mee om te gaan.”