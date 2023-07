Kim Kardashian in één klap ‘half miljard rijker’ dankzij corrigerend ondergoed

CelebritiesRealityster en topondernemer Kim Kardashian (42) heeft een enorme slag geslagen met haar modemerk Skims. Dat is dankzij nieuwe investeringen nu 4 miljard dollar waard (ruim 3,5 miljard euro). Het vermogen van de miljardair neemt daarmee in één klap met zo’n 500 miljoen dollar toe, berekent ‘Forbes’. Haar kledingstukken lijken ondertussen van pas te komen in extreme situaties.

“Niet gek voor een meisje zonder talent”, verwees Kim Kardashian eerder naar wat mensen vaak over haar zeggen. Ze mag dan bekendstaan als iemand die beroemd is van het beroemd zijn, ze is inmiddels al jaren succesvol zakenvrouw. Toen ze in 2021 officieel miljardair werd, was dat nog vooral te danken aan haar cosmeticamerk KKW Beauty (tegenwoordig SKKN by Kim). Nu komt zo’n driekwart van haar rijkdom uit Skims, aldus zakenblad ‘Forbes’.

Dat merk draaide aanvankelijk om flatterend corrigerend ondergoed, maar toen mensen daaraan in coronatijd minder behoefte hadden, kwam Kim juist met comfortabele loungekleding. Inmiddels is er ook ondergoed, aangeprezen door de ene na de andere grote ster. Skims, dat overigens pas vier jaar bestaat, heeft onlangs ruim 240 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald, schrijft ‘The New York Times’. Daarmee is het bedrijf nu 3,5 miljard euro waard.



Kim begeeft zich offline

Het geschatte vermogen van Kardashian, die naar verluidt een derde van het bedrijf bezit, komt daarmee volgens het goed ingevoerde ‘Forbes’ uit op ruim 1,5 miljard euro, een half miljard meer dan vóór de nieuwe investeringen. En Kim is nog lang niet klaar met Skims. Deze herfst moet de eerste kleding voor mannen op de markt komen en Kardashian waagt zich aan een avontuur buiten het internet.

Opvallend, want dat is de plek waar Kardashian succes heeft als geen ander: met alleen al 362 miljoen volgers op Instagram heeft ze het gedroomde reclamekanaal voor haar eigen producten binnen handbereik. Niet voor niets noemde haar halfzus Kylie Jenner haar volgers in één adem fans en klanten. Zo’n 70 procent van de Skims-klanten is volgens het merk millennial of onderdeel van Generatie Z, bij uitstek de Instagram- en TikTokgeneraties.

De hoop is dat de fans ook komen opdagen als Kim volgend jaar fysieke winkels opent in New York en Los Angeles. De omzet moet dit jaar alvast uitkomen op bijna 700 miljoen euro, aldus de ceo, na 446 miljoen euro in 2022. Veel geld, maar de kleding van Kim kan naar verluidt je leven redden.

Neergeschoten

Angelina Wiley (22) beweerde onlangs in een video op TikTok dat corrigerend ondergoed van Skims haar heeft gered nadat ze meermaals was geraakt bij een schietpartij in Kansas City. De kleding zat zo strak dat er druk op de wonden bleef, waardoor ze minder snel bloed zou zijn verloren, schreef bijvoorbeeld ‘Los Angeles Times’. Klinkt vergezocht, maar volgens medisch deskundige Richard Doyle is druk op een schotwond inderdaad van belang en is het denkbaar dat Skims daarbij hielpen, schrijft ‘Forbes’.

Kim, die ook veel geld verdient met werk voor televisie en promotie van andere merken als Dolce & Gabbana, lanceerde eerder ook een eigen investeringsmaatschappij voor bijvoorbeeld mediabedrijven. Haar geld zit onder meer in een hele verzameling auto’s en vastgoed; Kardashian bezit minimaal zes panden.

