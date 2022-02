Kim Kardashian heeft het gehad met Kanye West: “Ik wil gewoon gescheiden zijn”

CelebritiesKim Kardashian (41) is er helemaal klaar mee. Ze heeft documenten ingediend bij de rechtbank waarin ze aangeeft zo snel mogelijk te willen scheiden van Kanye ‘ye’ West (44), nadat die vorig weekend nog een bezwaarschrift tegen haar scheidingsaanvraag indiende. “Hij bezorgt me emotionele stress”, klinkt het. Kanye zelf beschouwt zichzelf intussen als winnaar van zijn eenzijdige online ruzie met Pete Davidson (28). De rapper beweert dat hij de reden is waarom Davidson zijn Instagramaccount heeft verwijderd, slechts enkele dagen nadat hij zijn account weer had gereactiveerd.

“Ik heb Skete (het bijnaampje dat West aan Davidson geeft, red.) van Instagram gegooid”, pochte West donderdagmiddag op zijn Instagramaccount. “Zeg tegen je moeder dat ik je naam voor het leven heb veranderd.”

(Lees verder onder de foto)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ye (@kanyewest) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Davidson, die nu een relatie met Kim Kardashian zou hebben, heeft woensdag inderdaad zijn Instagramaccount verwijderd - en dat een dag nadat hij die opnieuw geactiveerd had. Eerder op de dag had hij een clip gedeeld uit ‘The King of Comedy’ uit 1982, waarin Robert De Niro, als wannabe-komiek Rupert Pupkin, beweert: “Beter om een koning te zijn voor één nacht, dan een sukkel voor het leven.” Fans veronderstelden al snel dat de quote op West was bedoeld.

Maar Kanye heeft niets met verdwijning van Davidson op Instagram te maken. Bronnen dicht bij de ‘Saturday Night Live’-presentator vertellen hoe de vork echt in de steel zit: “Pete verwijderde zijn account omdat hij direct na zijn eerste post een stortvloed aan berichten begon te ontvangen, zowel positief als negatief. Die berichten herinnerden hem eraan waarom hij helemaal geen sociale media wilde.” De bron voegt eraan toe: “Pete zit midden in verschillende grote filmprojecten en wil erg gefocust blijven op zijn werk en de positieve dingen die in zijn leven gebeuren”, vervolgde de bron. “Kanye heeft er niets, maar dan ook niets, mee te maken.”

West gaat al weken achter Davidson aan, die hij ‘Skete’ noemt, op sociale media in een poging om zijn ex-vrouw Kim Kardashian terug te winnen.

Kim Kardashian is er klaar mee, Kim Lookalike niet

Maar alle pogingen van West om zijn ex terug te winnen, zijn tevergeefs. Kim is al een tijdje gelukkig aan het daten met Pete en ze heeft duidelijk gemaakt dat ze zo snel mogelijk weer legaal single wil zijn. Ze geeft aan dat de publieke tirades van West op sociale media haar emotioneel heel hard kwetsen en dat ze wil verder gaan en op een gezonde manier aan co-ouderschap wil doen. In nieuwe rechtbankdocumenten, die TMZ in handen kreeg, zegt Kim het heel direct: “Ik verlang er heel erg naar om gescheiden te zijn.” Ze vertelt de rechter dat ze Kanye heeft gevraagd om hun scheiding privé te houden, “maar dat heeft hij niet gedaan”.

Kanye op zijn beurt lijkt de breuk te verwerken door, naast scheldtirades op Instagram, opnieuw te daten. Hij was even in een wervelwind van een relatie met actrice Julia Fox, maar die relatie liep al snel op de klippen. Nu zou de rapper aan het daten zijn met Chaney Jones. Als haar naam u niets zegt, geen probleem. De 24-jarige Jones is vooral in Amerika bekend als Instagram-influencer. Dat niet alleen, ze staat er ook om bekend om ineens de lookalike te zijn geworden van, jawel, Kim Kardashian. Geen betere manier om over je ex te geraken dan met een kopie ervan te daten, moet Kanye hebben gedacht.

(Lees verder onder de foto)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Chaney Jones (@chaneyjonesssss) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerder deze week was Jones ook al aanwezig op de luistersessie van Kanye’s nieuwe album ‘Donda 2' in Miami. Donderdag werden West en Jones gespot tijdens een lunchdate in Miami. Voor de gelegenheid droeg de influencer een zwarte bodysuit, een grote zwarte zonnebril en Yeezy’s, het schoenmerk van Kanye. De outfit en de accessoires doen heel hard denken aan hoe Kardashian zich zou kleden.

LEES OOK