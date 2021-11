Kim Kardashian grapt over mislukte huwelijken tijdens trouwspeech: “Geen idee wat voor advies ik jullie moet geven”

CelebritiesHet was een druk weekend voor Kim Kardashian (41). Op 11 november was de realityster aanwezig op het extravagante huwelijk van Paris Hilton. Een dag later woonde ze het trouwfeest van twee vrienden, Simon Huck en Phil Riportella bij. Tijdens haar speech kon Kim het alvast niet laten om enkele grapjes te maken over vorige huwelijken.

Tijdens het huwelijk van haar goede vriend Simon heeft Kim voor de gelegenheid ook een paar woordjes gezegd. De realityster had duidelijk voor een luchtige speech gekozen, want op een gegeven moment maakte ze enkele grapjes over haar eigen mislukte huwelijken. “Het is zo fijn om aanwezig te zijn op dit homohuwelijk. De laatste keer dat ik er eentje bijgewoond heb, was op mijn tweede trouwfeest.”

Kim Kardashian was in totaal drie keer getrouwd. In 2000 gaf de realityster het jawoord aan Damon Thomas, maar in 2004 ging het koppel uit elkaar. In 2011 stapte ze in het huwelijksbootje met Kris Humphries. Na 72 dagen gingen de twee elk hun eigen weg, maar in 2013 werden ze pas officieel gescheiden verklaard. Haar laatste huwelijk was met Kanye ‘Ye’ West, maar eerder dit jaar gaven ook zij er de brui aan.

Gelukkig kan de realityster ondertussen zelf lachen met haar ongeluk in de liefde, want tijdens haar speech maakte ze nog een grapje over haar drie scheidingen. “Ik was een beetje in de war toen ze mij vroegen, want ik heb nog niet helemaal door hoe het huwelijk werkt. Ik heb dus eigenlijk geen idee wat voor advies ik jullie moet geven.”

