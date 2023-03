Kim Kardashian gespot tijdens opnames van James Cordens Carpool Karaoke

Celebrities INTERVIEW. Måneskin staat vanavond in uitver­kocht Vorst Nationaal: “We hebben flink geëxperi­men­teerd”

“Onze nummers gaan basically over alles waar Damiano over zaagt.” Al lijken fans van Måneskin daar zich niet meteen aan te storen. Zo’n 8.400 gelukkigen kunnen de groep vanavond van héél dichtbij bewonderen, en dat in een uitverkocht Vorst Nationaal. Wij mochten het Italiaanse viertal dan weer de kleren van het lijf vragen in een exclusief interview. Een gesprek over hun nieuwe plaat ‘Rush’, de samenwerking met idool Tom Morello en het leven sinds het Songfestival. “Mensen denken vaak dat we één geheel zijn. Maar we zijn vier verschillende mensen, met allemaal een andere smaak.”