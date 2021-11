Kim Kardashian gespot met Pete Davidson: “Ze geniet van het leven”

Celebrities Adam Levine vastgegre­pen op podium door opdringeri­ge fan, en daar kon hij niet mee lachen

Maroon 5, de band van frontman Adam Levine (42), gaf dit weekend een optreden in de Hollywood Bowl in Hollywood. Daar brachten ze hun hitnummer ‘Sunday Morning’, een favoriet van de fans. Maar daar ging het even mis: een vrouwelijke fan stormde het podium op en greep de zanger bij de arm. Levine was duidelijk niet opgezet met het gebeuren en moest het voorval daarna letterlijk even van zich afschudden.

27 oktober