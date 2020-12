Kim Kardashian geeft 500 dollar weg aan 1.000 gelukkige winnaars

TV INTERVIEW. "De nieuwe Hugh Grant? Dat zou geweldig zijn": Brit Freddie Highmore (28) schittert in succes­reeks ‘The Good Doctor’

18 december Hij is jong, bescheiden en op en top Brits. De 'nieuwe Hugh Grant' heet Freddie Highmore en heeft in de States een van de populairste reeksen van het moment beet. Wij spraken exclusief met 'The Good Doctor'. "Mensen vragen me vaak of Hugh en ik familie zijn. Maar we kennen elkaar niet eens."