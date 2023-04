Kim Kardashian gaat weer acteren en strikt rol in 'American Horror Story’

CELEBRITIES Sarah Biasini opent expo over haar moeder Romy Schneider: “Ze liet ons zeer intieme brieven achter”

“Dit maakt heel veel emoties los.” Amper vijf jaar was ze, toen Sarah Biasini (45) haar moeder en ‘Sissi’-actrice Romy Schneider plots verloor. Biasini opent in Brussel een expo die haar overleden moeder eert. Maar zelf vermijdt ze om alle foto’s, kleding en handgeschreven brieven van Schneider in detail te bekijken. “Het doet te veel pijn”. Sarah blikt terug op het leven van haar moeder: het grote verlies dat Schneider moest dragen en de strijd die ze voerde voor de volgende generatie vrouwen. “Mama heeft me de allerbelangrijke levensles geleerd.”