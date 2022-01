Kim Kardashian en Pete Davidson samen op vakantie naar de Bahamas

Kardashian stapte het vliegtuig op in een strakke, volledig zwarte outfit. Davidson zag er, zoals gewoonlijk, wat meer casual uit. Het is de eerste grote reis die het koppel samen maakt. Aangezien de ‘Keeping Up With The Kardashians’-ster in Los Angeles woont met haar vier kinderen, en Pete in New York, waar hij optreedt voor ‘Saturday Night Live’, vliegen de twee heen en weer om tijd met elkaar door te brengen. Eerder nog reisde Davidson al af naar Californië en nam Kardashian ook al het vliegtuig om bij hem in Staten Island te zijn.