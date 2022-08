“Kim Kardashian en Pete Davidson na negen maanden uit elkaar”

Al vertellen andere ingewijden aan Page Six dat er nog een andere reden voor de breuk is. “Pete is 28, Kim is 41", klinkt het daar. “Ze bevinden zich gewoon op een ander moment in hun leven. Pete is spontaan en impulsief en wil dat ze elk moment naar New York - of waar hij op dat moment ook is - kan vliegen. Maar Kim heeft vier kinderen, en dan is dat allesbehalve makkelijk. Ze moet zich nu echt focussen op haar kinderen.” De bron voegt eraan toe: “Ze is totaal uitgeput door deze relatie en de andere dingen die zich momenteel in haar leven afspelen.”