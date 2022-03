Kim Kardashian en Kanye West zijn officieel gescheiden

De advocaten van beide partijen ronden nog wat papierwerk af, daarna maakt de rechter het definitief, aldus persbureau AP. Kim woonde de zitting bij middels een videogesprek, Ye was niet aanwezig, schrijft TMZ. Aan de vooravond van de zitting ontsloeg West zijn advocaat Chris Melcher. De 44-jarige rapper heeft inmiddels zijn vierde advocaat in deze zaak aangenomen.

Kardashian, die zeven jaar getrouwd was met Ye, vroeg de scheiding in februari vorig jaar al aan. Onlangs stelde ze dat het haar grootste wens was om officieel ongehuwd te zijn. Ye heeft altijd gehoopt dat het goed zou komen tussen de twee en wendde zich openbaar tot God met die wens. Desalniettemin had hij de afgelopen tijd andere relaties, eerst met actrice Julia Fox (32) en nu met Chaney Jones (24), die opvallend veel op Kardashian lijkt. Kim is al een tijdje samen met komiek Pete Davidson (28). Volgens TMZ wilde Ye de scheiding vandaag ook graag doorzetten.

Publieke ruzie

Na de breuk vorig jaar haalde Ye meermaals uit naar zijn ex en haar bekende familie, bijvoorbeeld in een groot interview en via Instagram. De publieke ruzie liep onlangs uit de hand toen Ye stelde dat Kim hem ervan had beschuldigd haar te willen laten vermoorden.

Het voornaamste pijnpunt van Ye gaat over de vier kinderen die hij met Kim heeft. Kardashian houdt hem bij ze weg, meent de rapper. Zo was de artiest naar eigen zeggen niet uitgenodigd voor het vierde verjaardagsfeestje van dochter Chicago. Uiteindelijk zou Ye de locatie hebben doorgekregen van Travis Scott, de vriend van Kims halfzus Kylie Jenner, en was hij alsnog aanwezig.

Een andere keer zouden beveiligers hem hebben tegengehouden bij de poort van Kims huis, toen hij naar binnen wilde met dochter North (8). Daarnaast is hij niet blij dat North tegenwoordig zonder zijn goedkeuring filmpjes maakt op de app TikTok.



Bekijk een TikTok-video van North, lees daaronder verder:

Kim reageert vrijwel nooit in het openbaar op gezinskwesties, maar deed dat na de TikTok-opmerking toch. Ze verweet haar ex obsessief gedrag. Ye klom wederom in de pen en noemde het geheimhouden van de locatie van Chicago’s feestje “ontvoering”.

Kim benadrukte eerder al dat ze juist een harmonieuze omgang nastreeft, haar advocaat ontkende dat ze de kinderen bij de rapper weghoudt. Kim zou naar verluidt alleen hebben gevraagd of hij even wil bellen voordat hij langskomt.

Verkeerd begrepen

De berichten van Ye, vaak volledig in hoofdletters, lazen vaak alsof ze waren geschreven in een opwelling en vol verontwaardiging. De artiest vertoonde in het verleden vaker opmerkelijk gedrag, zoals bij een uiterst emotionele partijbijeenkomst toen hij een mislukte gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. Hij zei bijna “zijn eigen dochter te hebben vermoord” door tijdens Kims eerste zwangerschap aan te dringen op een abortus.

In het licht van dat gedrag sprak Kim over zijn bipolaire stoornis. Volgens haar staat de omgeving machteloos als iemand met geestelijke problemen meerderjarig is en zelf geen hulp zoekt. Maar de boosheid is nu echt en gerechtvaardigd, benadrukte Ye onlangs. “Ik heb niet eens het recht om boos te worden als vader zonder dat ze zeggen dat ik fout ben. (...) Een vader zou nooit hoeven bedelen om de verblijfplaats van zijn kinderen.”

Kim legde zijn gedrag rond de verjaardag verkeerd uit, aldus Ye. “Ik smeek om naar mijn dochters feestje te gaan en dan beschuldigen ze me van drugsgebruik. Ik ga met mijn zoontje spelen en neem mijn graphic novels mee en dan beschuldigen ze me van stelen.”

