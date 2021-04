Kim Kardashian en Kanye West praten amper met elkaar: “Het mag alleen over de kinderen gaan”

Hoewel Kim en Kanye naar eigen zeggen ‘als vrienden uit elkaar zijn gegaan’, loopt de communicatie stroef. “Ze praten wel met elkaar, maar alleen als het écht moet”, klinkt het bij vrienden van het koppel. “Hoewel Kim altijd opneemt als hij belt, hebben ze het alleen over de kinderen of over professionele zaken.” Kanye is voorlopig nog co-ouder van hun vier kinderen, maar hij zou zijn kroost de laatste tijd niet vaak hebben gezien. “Hij ontvangt hen op zijn ranch in Wyoming of komt op bezoek in Californië, maar het is puur wanneer het hem uitkomt. Daar kan Kim zich aan ergeren.”