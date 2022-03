Kim Kardashian deelt eerste koppelfoto’s met Pete Davidson op Instagram

Film Maarten Vancoillie interviewt Ryan Reynolds met dochter op schoot: “Het is ‘Breng je dochter naar het werk’-dag”

De Amerikaanse sciencefictionfilm ‘The Adam Project’ is vanaf vrijdag 11 maart te zien op Netflix. Qmusic-dj Maarten Vancoillie mocht naar aanleiding daarvan wereldster Ryan Reynolds interviewen. En dat deed hij met zijn dochter Pippa op schoot. “Sorry voor de baby, dit is niet mijn meest professionele interview”, verontschuldigde de dj zich. Maar gelukkig kon de acteur er wel mee lachen. “Wauw, het is ‘breng je dochter naar het werk’-dag!”.

