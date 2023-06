Kim Kardashian blijkt dan toch niet zo zelfverzekerd: “In de slaapkamer moet het licht uit”

Celebrities“Een fotoshoot voor 100 mensen is geen probleem, maar in de slaapkamer moet het licht uit.” Kim Kardashian (42) doet een opvallende uitspraak in ‘The Kardashians’. De realityster, die op het eerste gezicht tonnen zelfvertrouwen heeft, blijkt dan toch niet zo zelfverzekerd te zijn.

In de aflevering is te zien hoe Kim Kardashian en Scott Disick, de ex-vriend van Kourtney Kardashian, een babbeltje slaan. De twee hebben het over het leven als single en hoe het voelt om als bekend persoon iemand te daten. Op een bepaald moment haalt Scott aan dat hij Kim graag eens met een oudere man zou willen zien. Al blijkt de realityster daar niet zo’n fan van te zijn. “Ouder spreekt mij niet aan, maar te jong is ook niet goed.”

Licht uit

Vervolgens haalt de ex-vrouw Kanye West de relatiestatus van de zangeres Cher aan. Die laatste is momenteel aan het daten met Alexander Edwards, die maar liefst 40 jaar jonger is. “Zij zijn het beste wat ik ooit al gezien heb”, aldus Disick. Iets wat de realityster op haar beurt alvast niet kan ontkennen. Al zou ze er zelf naar eigen zeggen behoorlijk onzeker van worden. “Of ze heeft veel zelfvertrouwen of het licht gaat uit”, grapte de 40-jarige Scott. “Maar bij mij moet het licht sowieso ook uit, hoor”, klinkt het in een reactie bij Kim.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Scott Disick. © Photo News

De onthulling komt voor sommigen wellicht als een verrassing, want de realityster, die in het verleden ook al een sekstape opname, lijkt op het eerste gezicht behoorlijk wat zelfvertrouwen te hebben. “Een fotoshoot in een string vormt voor mij geen enkel probleem. Ook niet als er 100 mensen op de set staan.” Ze vervolgt: “Maar als ik met iemand alleen ben, heb ik zoiets van: ‘wacht, kijk niet naar me. Doe het licht uit’.”

In het geheim

Niet veel later komt ook Kims relatiestatus nog aan bod. Volgens de realityster is het niet makkelijk om op date te gaan als je bekend bent. “Zeker niet met iemand nieuw. Een eerste date speelt zich bij mij ook steeds binnen af.” Ze vervolgt: ik kan gewoonweg niet zomaar naar buiten gaan. Het is eigenlijk echt een beetje awkward.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kim Kardashian. © Getty Images

Verder hebben ook de media een impact op hoe lang een relatie bij de realityster duurt. “Als het niet lukt, doe je soms toch nog wat harder je best. Anders schaam ik mezelf wanneer er geschreven wordt dat er weeral een relatie voorbij is.” In ‘The Kardashians’ heeft Kim het ook nog over Pete Davidson, haar ex-vriend. “Sowieso leer je iets uit elke situatie”, aldus de realityster. “Dit keer gaven de media mij het gevoel dat ik heel snel in een serieuze relatie zat.” Ze vervolgt: “Ik wil gewoon een beetje geniepig doen. Daar is niks mis mee.”

LEES OOK: