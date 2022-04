Kim Kardashian blijft positief over ex Kanye West: “Er is veel liefde en we zullen altijd familie blijven”

Celebrities Avril Lavigne en Mod Sun verloofd: “Ik wist meteen dat hij de ware was toen ik hem ontmoette”

Avril Lavigne (37) werd op 27 maart in Parijs ten huwelijk gevraagd door haar collega-poppunkrocker Mod Sun (35). Dat maakte de zangeres donderdag zelf bekend op haar Instagram. Hoewel de verloving voor haar een complete verassing was, wist Lavigne wel meteen dat Mod Sun de ware voor haar was: “Ik wist meteen dat onze band sterk was vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten.”

