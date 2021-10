Kim Kardashian betaalt Kanye ‘Ye’ West miljoenen om huis te behouden

Celebrities “Steek die berichtjes waar de zon niet schijnt": drama tussen Little Mix en ex-lid Jesy na ‘blackfis­hing’

14 oktober Ze leken ooit de beste vriendinnen, maar de afgelopen dagen kwamen er toch heel wat barsten in de façade die de Britse meidengroep Little Mix had opgetrokken. Geruchten over blackfishing, gelekte privéberichten en een vertrek dat voor de overblijvende bandleden uit de lucht kwam vallen: fraai is het allemaal niet. “Dit voelt als een persoonlijke aanval."