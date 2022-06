Kim Kardashian beschadigde de Marilyn Monroe-jurk die ze droeg op het Met Gala

Marilyn Monroe-experts waren niet te spreken over de stunt van Kardashian op het Met Gala begin mei. De realityster flaneerde toen op de rode loper in het kleedje dat Marilyn Monroe droeg in 1962 toen ze ‘Happy Birthday’ zong voor toenmalig Amerikaans president John F. Kennedy. “De jurk is enorm fragiel en is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in kamers waar de temperatuur is afgestemd op de stof. Op de rode loper kan er veel met zo’n kleed gebeuren. Zweet, parfum en make-up kunnen het schade toebrengen”, aldus Michelle Morgan, de auteur van het in 2018 verschenen boek ‘The Girl: Marilyn Monroe, the seven year itch, and the birth of an unlikely feminist’.