Kim Kardashian belt gevangene vlak voor executie: “Het moeilijkste telefoontje ooit”

“Ik heb zojuist met Brandon gesproken, waarschijnlijk was dat de laatste keer. Het was het moeilijkste telefoontje dat ik ooit heb gepleegd. Brandon was zoals altijd onzelfzuchtig en focuste zich op zijn gezin om te zorgen dat zij in orde zijn. Hij zei dat ik niet moest huilen omdat ons gevecht nog niet voorbij is", aldus Kim. De twee namen na afloop geen afscheid van elkaar. “We wilden hoopvol zijn dat we elkaar weer zouden spreken. We zeiden dan ook: ik spreek je snel.”

Tevergeefs, want Bernard is gisteren geëxecuteerd in Indiana nadat op het laatste moment de gratieverzoeken werden afgewezen door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Medeplichtig

Kim probeerde de afgelopen 24 uur de executie van Brandon te stoppen en riep de Amerikaanse president Donald Trump op om de straf om te zetten. De man zou medeplichtig zijn aan de dood van Todd en Stacie Bagley uit Iowa tijdens een overval in 1999. Hij werd een jaar later, op 18-jarige leeftijd, schuldig bevonden aan moord. De afgelopen jaren zou aan het licht zijn gekomen dat het proces van Bernard vol onvolledigheden zat. Zo zou Brandon niet de schutter zijn geweest.

De realityster, die zich al eerder inzette voor gevangenen, wordt diep geraakt door de zaak. Eerder donderdag liet ze weten dat ze al de hele ochtend huilde. “Het is #HumanRightsDay en hier in de Verenigde Staten executeren we iemand die 18 was op het moment van de misdaad, niet de schutter was en zichzelf heeft gerehabiliteerd. Zo beschamend.” En na Bernards executie tweette ze: “Ik ben een wrak. Ze hebben Brandon vermoord. Hij was zo veranderd. Zo hoopvol en positief, tot op het einde. Maar nog belangrijker: hij had spijt. Spijt voor de pijn die hij bij anderen heeft veroorzaakt."

