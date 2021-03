Kim en Kayne beginnen eigen leven na scheiding: “Waarschijnlijk krijgt zij het huis, dat is beter voor de kinderen”

De villa in Hollywood staat nochtans op naam van Kanye. Kim bezit officieel alleen het landgoed rondom het huis. “Maar Kanye heeft geen echte band met de omgeving", aldus insiders. “Hij is er destijds komen wonen omdat Kim zo graag in Hollywood wilde blijven. Californië in het algemeen is nooit zijn ding geweest. Hij was wel nauw betrokken bij het ontwerpen van de woning, dus het zal hem pijn doen om een project waar hij zo veel tijd en passie heeft ingestoken op te geven. Langs de andere kant zou het hem alleen maar doen denken aan zijn huwelijk met Kim, en dat is ook niet bevorderlijk. Hij is nog altijd niet over haar heen."