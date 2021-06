Kim en haar familie over de sekstape, scheidingen en een verborgen zwangerschap: alles wat je moet weten over de Kardashian-reünie

CelebritiesNa twintig seizoenen komt ‘Keeping Up With The Kardashians’ tot een einde. Kim en co zaten nog één keer samen met talkshowpresentator Andy Cohen om hun opmerkelijke traject vol liefde, relatiebreuken, geld en onderlinge strubbelingen te bespreken in ‘Katch Up’. Daar deden ze heel wat verrassende onthullingen. Dit zijn de strafste dingen die elke Kardashian gezegd heeft op een rijtje.

Kylie Jenner

“Kylie ik mag toch een paar kwartjes van je lenen voor mijn parkeermeter, hoop ik?”, lacht Cohen wanneer hij de jongste Kardashian verwelkomt. Kylie (23) was namelijk een tijdje de jongste miljardair ter wereld, dankzij haar cosmeticamerk ‘Kylie Cosmetics’. “Het is allemaal begonnen met mijn onzekerheid over mijn dunne lippen”, vertelt ze. “Ik had er nooit over nagedacht, tot ik voor het eerst een jongen kuste en hij me vertelde dat ik dunne lippen had. Daarom heb ik ze laten opspuiten en begon ik na te denken over de juiste soorten make-up om ze groter te doen lijken.”

Ze legt ook uit waarom haar vriend Travis Scott niet in de show te zien was. “Ik weet het eigenlijk niet, hij wilde soms niet gefilmd worden en ik heb hem nooit gepusht om in beeld te komen.” Samen met hem heeft ze een dochtertje, Stormi. Die zwangerschap hield ze negen maanden lang geheim. “Ik had al zo veel over mijn leven gedeeld op tv, en die zwangerschap was zo nieuw voor mij, ik was nog zo jong.” Kylie was 20 toen ze zwanger werd. “Ik wist niet hoe ik daarmee in de openbaarheid moest treden, ik was bang voor de commentaar. Het was wel verschrikkelijk moeilijk, want ik moest aan het einde van mijn zwangerschap constant binnen blijven. Er vlogen elke dag helikopters over mijn huis en ik kon mijn buik niet meer verbergen.”

Travis en Kylie zijn nog niet getrouwd. “Ik ben op dit moment ook nog niet bezig met trouwen”, zegt ze. “Maar ik hoop wel dat het ooit zover komt.”

Kim Kardashian

Kim (40) sprak voor het eerst heel openlijk over haar relatie met Kanye, en hun recente scheiding. “Zes maanden na mijn scheiding met Kris Humphries stuurde ik hem een berichtje: ‘Wel, ga je me nu niet sturen dat je het me nog zo gezegd had?’ Hij kon ermee lachen en we spraken af. Vanaf die eerste avond wist ik dat ik verliefd op hem was. Ons huwelijk was heel echt, er was veel liefde. Ik zie het als mijn eerste ‘echte’ huwelijk.” Wat de scheiding heeft veroorzaakt, beschrijft ze eerder vaag. “Ik weet niet of ik dat wil zeggen op tv. Maar het was niet één ding. Het was meer een algemeen verschil van meningen dat ons uit elkaar dreef. Maar ik heb nog altijd heel veel respect voor hem. We hebben een goede co-ouderschap-relatie en Kanye zal ook altijd één van mijn beste vrienden blijven. Het kan ook niet anders, hij is de vader van mijn kinderen. Ik ben zijn grootste fan."

De geruchten dat ze met iemand anders aan het daten is, zijn volgens Kim helemaal niet waar. “Die verhalen over Van Jones... Hij is daar heel blij mee, hij stuurde me dat het hem veel dates heeft opgeleverd met andere vrouwen. Ik zelf ben dus niemand aan het daten op dit moment.”

Aandachtszoeker

Kim gaf ook toe dat ze aandacht opzocht toen de show pas begon. “Ik zocht de fotografen op. Ik deed mijn haar en make-up en ging bewust naar de winkel, naar een restaurant of café waar ik gezien zou worden. Ik ging iets afhalen, al was het maar wat brood of zelfs een lege zak. Ik ging een zaak binnen en deed alsof ik dacht dat ik mijn bril daar vergeten was.” Achteraf gezien schaamt ze zich niet voor dat gedrag. “Het heeft me gebracht waar ik nu ben. Veel mensen liegen over die momenten uit hun leven waarop ze super wanhopig waren. Maar ik ben eerlijk.”

Sekstape

Ook op haar sekstape, die de show mogelijk maakte omdat Kim er bekendheid door verwierf, heeft ze een eerder positieve kijk. “De show zou nooit zo populair zijn geweest zonder die tape”, beseft ze. Op de film is ze te zien met haar ex, Ray J. “Aanvankelijk was het niet leuk dat hij lekte, maar er zijn zoveel goede dingen door gebeurd dat het negatieve wordt uitgewist. Al wilde ik liever dat hij niet bestond. Ik zal dat voor de rest van mijn leven moeten meedragen. Ik heb wel nog geen gelegenheid gehad om mijn kinderen erover te vertellen. Ik besef dat dat ooit misschien nodig zal zijn."

Kris Jenner

Momager Kris (65) heeft tijdens de special onthuld met welke dochter ze het samenwerken het makkelijkst vindt. Dat was model Kendall. Kourtney is volgens Kris de lastigste om mee te werken. Dat snapte Kourtney zelf overigens prima. “Ik wil alleen dingen doen die ik echt heel interessant vind. Dus mijn antwoord als ze iets vraagt is meestal nee. En als het wel ja is, dan wil ik alle details weten van wat er van me gevraagd wordt.”

Kris had het ook over haar ex, Caitlyn Jenner. “Ik denk dat we vele goede jaren hebben gehad. Het is geweest zoals het moest zijn: ik heb Kendall en Kylie dankzij die relatie. Ik ben dankbaar voor mijn dochters.” Naar eigen zeggen wist ze niet dat Caitlyn, die nog als man door het leven ging toen ze trouwden, transgender was. “Ze vertelde mij niet over haar plannen om de overgang in te zetten. Maar zelfs als ze niet als vrouw door het leven wilde gaan, denk ik dat we alsnog uit elkaar zouden zijn gegaan.”

Kourtney Kardashian

Kourtney (42) onthulde welke zussen er het best en het slechtst omgaan met faam. “Ik heb het gevoel dat Kim er het beste mee kan omgaan, en dat Khloé het zich het hardst aantrekt. Zij laat alle geruchten het meest op haar gevoel spelen.”

Daarnaast gaf ze toe dat zij degene was die het liefst wilde dat ‘Keeping Up With The Kardashians’ tot een eind zou komen. “Ja, toen het op zijn einde aan het lopen was wilde ik dat, ik geef het toe. Maar ik wil daar wel tegenin brengen dat ik jarenlang volledig achter de show heb gestaan en mezelf volledig heb gegeven.”

Tot slot deed ze nog een opvallende uitspraak over haar ex, Scott Disick. Haar familieleden proberen haar al jaren terug te koppelen aan de man. “Ik denk dat we waarschijnlijk nog samen zouden zijn geweest als de show niet had bestaan, ja”, geeft ze toe. “Maar zijn drank- en drugsgebruik is een echte dealbreaker geweest.”

Khloé Kardashian

Khloé (36) vertelde openhartig over haar onzekerheden. “Meer dan vijftien jaar lang moest ik aanhoren in de pers hoe slecht ik eruit zag, al die commentaar over mijn gewicht. Ik ben ook maar een mens, er is maar zoveel dat ik aankan.”

Kendall Jenner

Kendall (25) vertelde dan weer dat de klinkende ruzie tussen haar zussen Kim and Kourtney - die zelfs tot een fysieke aanvaring kwam - eigenlijk niet op tv had moeten komen. “Kim en Kourtney hebben heel hard geprobeerd om die scènes eruit te laten knippen”, knikt ze. “Iedereen was een beetje in shock na die ruzie. We wilden het niet op tv. Ik dacht persoonlijk eerst dat het een grapje was, dat mijn zussen het in scène hadden gezet. Maar dat klopte niet, en een vertegenwoordiger van de zender had alles zien gebeuren. Contractueel gezien mochten ze dat dus brengen. Vandaar dat iedereen het nu toch gezien heeft.” Verder vertrouwde ze Cohen nog toe dat de show haar angstgevoelens naar een ‘nieuw niveau’ tilde.

