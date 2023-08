KIJK. “Waarom vallen jullie hem lastig?”: Adele verdedigt fan die niet mag rechtstaan van bewakingsagent

Celebrities Honderden fans wachten Taylor Swift op aan restaurant in New Jersey: “Ze ziet er bang uit”

Rustig iets lekkers gaan eten zit er voor een wereldster als Taylor Swift (33) niet in. Fans kwamen te weten dat hun idool in een restaurant in New Jersey zat en het nieuws verspreidde zich als een vuurtje. Een massa van honderden fans troepten samen aan het restaurant om Swift te kunnen zien. Wanneer ze eindelijk buiten stapt, schreeuwen ze het dan ook uit. Een streling van het ego of een beangstigende vorm van stalking? Volgens sommige ‘Swifties’ het tweede... “Dit is niet de blik van een vrouw die blij is om jullie te zien” en “Jullie zouden jullie moeten schamen, stalkers”, klinkt het.