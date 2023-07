KIJK. Waanzinnige fans van Louis Tomlinson scheuren hemd van zijn lijf tijdens optreden

Celebrities “De bodem bereikt”: Liam Payne liet zich opnemen in kliniek met mentale problemen

Liam Payne heeft vorig jaar een tijd in een kliniek gezeten waar hij werd behandeld voor zijn mentale problemen. De 29-jarige zanger vertelt in een video op zijn YouTubekanaal dat hij in de Verenigde Staten professionele hulp had gezocht omdat hij zichzelf niet meer “herkende”.