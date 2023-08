KIJK. Voor een keer geen bikini en danspasjes: Britney Spears toont haar kookkunsten op Instagram

Celebrities KIJK. Samen crowdsur­fen en mee het podium op: Flo Rida neemt baby uit het publiek op sleeptouw tijdens concert

Deze baby is nog geen jaar oud en heeft al een moment meegemaakt om nooit te vergeten. Het kleintje is aanwezig op het optreden van Flo Rida op het Celebrate Erie Fest in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Terwijl de rapper crowdsurft over het publiek, ziet hij het kindje. Vanaf dan heeft hij maar één doel: samen crowdsurfen.