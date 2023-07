KIJK. Tweeling van Ricky Martin voor het eerst mee op het podium met hun bekende vader

Celebrities Broer van Ronan Keating overleden na au­to-ongeval: “Hij is er kapot van”

“Het was het telefoontje dat niemand wil krijgen.” Ronan Keating (46), voormalig lid van Boyzone, kreeg afgelopen weekend vreselijk nieuws te verwerken. De ‘When You Say Nothing At All’-zanger kreeg via de telefoon te horen dat zijn oudere broer omgekomen is in een auto-ongeluk.