KIJK. Twee bandleden van Crazy Town gaan met elkaar op de vuist

Grote zorgen

Na de vechtpartij toonde Bobby in een video zijn snijwonden en kneuzingen in het gezicht, maar minimaliseert hij het gevecht. “Shifty en ik hadden een klein handgemeen, maar het gaat allemaal goed. We zijn broers.” Niet iedereen denkt daar zo over. Velen maken zich zorgen om Shifty. Zo werd Crazy Town door het incident onverbiddelijk uit de tournee van Hed PE gezet. Frontman Jared Gomes richtte zich via een video op Instagram tot de fans. “We zijn op geen enkele manier heiligen en Hed PE heeft gekke dingen gedaan… Ik vel geen oordeel over Crazy Town of Seth, maar wat wij ook hebben gedaan, we hebben altijd geprobeerd om een goede rockshow te brengen. Seth heeft hulp nodig. Dit was niet zomaar een vuistgevecht tussen bandleden. Dit ging veel verder. Weet je, dit is absoluut triest. Omdat ik Seth als een maat beschouw, maar het kan zo niet verder.” Crazy Town werd beroemd in de jaren ‘90 en is vooral bekend van de hit ‘Butterfly’ in 2001.