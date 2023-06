KIJK. Tom Holland en Zendaya verklaren hun liefde aan elkaar met 'Love on Top' op concert Beyoncé

celebritiesTom Holland (27) en Zendaya (26) zijn nog steeds dolverliefd. Dat blijkt toch uit videobeelden die fans delen van een concert van Beyoncé in Polen. Daarop is het acteurskoppel te zien terwijl ze het nummer ‘Love On Top’ naar elkaar zingen. Op sociale media worden de beelden uitgeroepen tot “het schattigste” wat fans ooit hebben gezien. “Het feit dat ze ervoor kiezen om dit in elkaars ogen te zingen, is gewoon te verdomd lief”, schrijft iemand op Twitter. Het koppel leerde elkaar kennen op de set van Spiderman.