KIJK. Tientallen sterren vierden mee met Beyoncé tijdens verjaardagsconcert

Film Meg Ryans orgasmescè­ne in 'When Harry Met Sally' zit haar kinderen nog steeds dwars: “Zeer ongemakke­lijk”

Het is een memorabele scène die de filmgeschiedenisboeken wist te halen: het geveinsde orgasme van actrice Meg Ryan (61) in de film ‘When Harry Met Sally’. Maar nu, ettelijke jaren later, zit die scène de kinderen van Ryan nog steeds dwars.