KIJK. Taylor Swift verbaast fans met duik ‘onder het podium’: “Coolste deel van het concert”

Celebrities Het bijzondere levensver­haal van Linda Gray (82): femme fatale in ‘Dallas’, onbeminde echtgenote in het echt

Ze was al 37 toen ze wereldberoemd werd als femme fatale Sue Ellen in ‘Dallas’. Dat Linda Gray (85) pas dan haar droom kon waarmaken, had alles te maken met het liefdeloze huwelijk waarin Gray vast zat. “Hij liet me zelfs achter tijdens onze huwelijksreis.” Ook nadat ze zich had losgewrikt van haar tirannieke man, bleef haar leven getekend door hartzeer. Het verlies van dé man in haar leven was de grootste klap. Hoe gaat het nu nog met Linda Gray en aan wie heeft ze momenteel haar hart verloren?