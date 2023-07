KIJK. Taylor Swift-fans nemen al zingend vertraagd vliegtuig over: “Stel je voor dat je geen fan bent en hoort deze onzin”

celebrities Exen van Britney Spears vrezen voor biografie: “Justin Timberlake en Colin Farrell namen advocaten onder de arm”

Voor het eerst vertelt de gevallen popster Britney Spears (41) haar hele ongecensureerde verhaal. Haar langverwachte biografie ‘The Woman in Me’ komt uit op 24 oktober, kondigde ze deze week aan. Of toch als haar exen daar geen stokje voor steken. Want vooral zanger Justin Timberlake (42) en acteur Colin Farrell (47) zijn ongerust over wat Britney allemaal wil onthullen.