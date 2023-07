KIJK. Taylor Swift barst in lachen uit tijdens zingen van nummer over Kanye West

Tijdens de VMAS in 2009 stapte Kanye West het podium op om te zeggen dat Taylor haar award voor Beste Video niet had verdiend, maar Beyoncé hem had moeten krijgen. Jaren later stak er weer een ruzie de kop op toen Kanye de zangeres een steek gaf op zijn hit ‘Famous’: “I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous.” Tekst waarvan toenmaligeechtgenote Kim Kardashian beweerde dat Taylor op voorhand om goedkeuring werd gevraagd, maar zij altijd heeft ontkend.