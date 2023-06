KIJK. "Stop met filmen": Kanye West aangeklaagd door fotograaf na ‘mishandeling’

Celebrities Sia onthult dat ze kampt met autisme, zangeres drinkt ook geen alcohol meer

Het was al even geleden dat we nog eens iets gehoord hadden van Sia, maar in een nieuwe aflevering van ‘Rob Has a Podcast’ maakte de 47-jarige zangeres bekend dat ze kampt met autisme. Hoe lang de Australische al precies kampt met de ontwikkelingsstoornis is niet geweten.