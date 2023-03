KIJK. Snoop Dogg laat zich gaan wanneer doedelzakspeler hem verwelkomt met een van zijn hits

Celebrities Romy Schneider had bewogen relatie met haar moeder: “Ik geloof dat zij een affaire had met Hitler”

Meer dan veertig jaar na haar vroegtijdige overlijden blijft Romy Schneider een icoon van de Europese cinema. Vanaf 24 maart loopt in Palace in Brussel een tentoonstelling over leven en werk van de Duitse actrice. Romy was amper zeventien toen ze doorbrak met haar vertolking van de tragische keizerin Sissi. Maar ook het privéleven van de Duitse zat vol drama. In twee delen blikken we terug op haar turbulente biografie. Vandaag staan we stil bij het begin van haar carrière en de moeilijke relatie met haar moeder en stiefvader. “Romy noemde hem in interviews ‘een pooier’.”