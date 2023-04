KIJK. Saai optreden of is er meer aan de hand? Justin Bieber lijkt in slaap te vallen tijdens Coachella-concert

"Topkerel!" Ben (22) viert verjaardag als Gandalf en botst dan op échte tijdens kroegen­tocht

Toeval bestaat niet, luidt een bekende uitdrukking. Ben Coyles kan ervan meespreken, want uitgerekend op de dag dat hij verkleed als tovenaar Gandalf over straat wandelt, komt hij de echte tegen. Althans Ian McKellen, de acteur die de rol vertolkt in de ‘Lord of the Rings’-films.