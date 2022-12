KIJK. Rihanna toont voor het eerst haar zoontje in schattige TikTok-video

Celebrities ‘Charlie’s An­gels’-ster Jaclyn Smith (77) deelt schattige work-outvideo met haar man

Actrice Jaclyn Smith (77) deelt een schattige work-outvideo met haar man Brad Allen op Instagram. De ‘Charlie’s Angels’-ster is ondertussen 77 jaar, maar toont dat ze nog steeds in topconditie is. In de video doet ze verschillende sportoefeningen met haar man zoals crunches en squats. Tijdens de training geven ze elkaar ook regelmatig een kusje.

