KIJK. Reünie na 20 jaar: Ruslana en Xandee vliegen elkaar bij ‘Tien om te zien’ in de armen

CelebritiesTwee grote dames. Net geen twintig jaar na de meest historische avond uit hun leven. Ruslana (50) en onze eigen Xandee (44) bekampten elkaar tijdens het Eurosongfestival van 2004 in Istanboel, maar vielen elkaar backstage bij ‘Tien Om Te Zien’ net niet huilend in de armen. “Mijn manager had me gewaarschuwd,” aldus de Oekraïense. “Dat meisje uit België heeft een geweldige stem.”

Ze stond er samen met man Eric en plusdochter Robina. Een beetje onwennig, maar met het enthousiasme van weleer. “Gedurende die periode in Istanboel hebben we vaak gepraat,” aldus Sandy -Xandee- Boets. “Daarom wilde ik er absoluut bij zijn. We hebben hier een appartementje en hadden tickets gekocht, maar ik viavia wel geprobeerd haar te ontmoeten. Dat gebeurde en de vriendschap bleek nog onaangetast. Een hartelijke omhelzing, innig gefluister en een statement van de winnares van die bijzondere avond op 15 mei 2004. “Niemand kent dit verhaal. Maar mijn manager had me gewaarschuwd voor de zangeres uit België. Ze had gelijk. Xandee zong geweldig.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Jaren verstreken, maar de Oekraïense zangeres is haar nooit vergeten: “Elke keer dat ik naar België kwam, vroeg ik ‘hoe gaat het met Xandee’, ‘ik zou haar graag terugzien’. Zij inspireerde me. Het is mijn droom om eens met Xandee te zingen en op te treden!” De dames zijn zichtbaar geëmotioneerd. “Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe ik me voel, maar ik ben zo gelukkig!”

De zangeres uit Tienen, voormalig lid van Touch Of Joy genoot achteraf zichtbaar. “Voor mij is het twintig kilo geleden, voor ons twintig jaar, maar het was écht fijn haar terug te zien.”

Lees ook:

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews