KIJK. Politie lost bodycambeelden van nieuwste huiszoeking in onderzoek naar moord op Tupac Shakur

CelebritiesDe politie van Las Vegas heeft bodycambeelden vrijgegeven van de nieuwste huiszoeking in verband met het onderzoek naar de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat over de huiszoeking op 17 juli in het huis van een van de laatste levende ooggetuigen van de fatale schietpartij, Keefe D. De politie nam tijdens deze huiszoeking onder andere kogels in beslag, alsook verschillende tijdschriftartikelen over Tupac en zijn dood. Dat weet ABC News van een politiefunctionaris die op de hoogte was van het onderzoek, schrijft de Amerikaanse krant.

Na een verzoek van ‘ABC News' heeft de politie van Las Vegas bijna 13 uur aan video vrijgegeven. Die beelden tonen de politie-inval op 17 juli in Henderson, Nevada, in het huis van Duane Keith Davis (60), ook wel Keefe D genoemd. Davis zegt een van de laatste twee levende ooggetuigen te zijn van de schietpartij die in 1996 leidde tot de dood van Tupac Shakur.

De huiszoeking zou een succes zijn geweest. Dat vindt alleszins een politiefunctionaris die op de hoogte is van het onderzoek en ook sprak met ‘ABC News’. De rechercheurs zouden echter betwijfelen of de gevonden voorwerpen een direct verband kunnen leggen tussen het doelwit van het onderzoek en de fatale schietpartij.

Het huis dat werd doorzocht in Henderson, Nevada.

De politie nam volgens de fuctionaris onder andere tijdschriftartikelen over Tupac en zijn dood in beslag, alsook computers, harde schijven en foto’s. Het zou gaan over foto’s uit de jaren 90 waarop personen te zien zijn die in verband kunnen gebracht worden met individuen die direct betrokken waren met de schietpartij. Verder werden nog kogels in beslag genomen, maar die zouden niet overeenkomen met de hulzen die gevonden werden op de plaats delict in 1996, schrijft ‘ABC News’.

De moord op Tupac Shakur

Tupac, een gevierde hiphopartiest werd op 7 september 1996 neergeschoten in Las Vegas. De rapper had een bokswedstrijd bijgewoond met de baas van zijn platenmaatschappij Suge Knight. Tupac zat naast Knight in een zwarte BMW toen een witte Cadillac naast hem stopte en iemand het vuur opende. Zes dagen later stierf Tupac op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Zo’n 25 jaar na het overlijden van Tupac kan het onderzoek nog steeds niet worden afgerond. Er wordt al jaren gedacht dat het fatale schot werd afgevuurd door Orlando Anderson, het neefje van Keefe D. Anderson overleed twee jaar later echter zelf in een schietpartij. Het huidige onderzoek zou kunnen uitwijzen wie er bij de schutter in de auto zat en dat kan ertoe leiden dat iemand wordt aangeklaagd als medeplichtige.

