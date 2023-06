KIJK. Pink vindt zakje met assen op podium tijdens optreden: “Heb jij jouw moeder naar mij gegooid?”

MUZIEK Grootste meisjesi­dool van het moment komt naar Werchter, maar Harry Styles heeft geen last van sterallu­res

Met een opbrengst van bijna 400 miljoen euro is de ‘Love On Tour’ van Harry Styles (29) een ware goudmijn geworden. In nog geen twee jaar tijd zal het voormalig One Direction-lid maar liefst 169 keer op het podium gestaan hebben, waarvan twee keer in ons land. Vanavond zorgt de Brit voor een vrolijk, kleurrijk, openminded feestje op de weide van Werchter. Wat mag u van de show verwachten? Hoe gedraagt Harry zich achter de schermen? En wat doet hij om te ontspannen?