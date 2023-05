KIJK. “Neemt ze Ozempic om af te vallen?”: fans bezorgd om ‘onherkenbare’ Lady Gaga

Celebrities Chris Pratt deelt bericht voor moederdag en wordt overspoeld door kritiek

Chris Pratt (43) heeft ophef veroorzaakt op het internet. De ‘Guardians of the Galaxy’-acteur kreeg heel wat kritiek over zich heen nadat hij een bericht deelde voor Moederdag met zijn vrouw Katherine Schwarzenegger (33), zijn schoonmoeder Maria Shriver (67) en zijn moeder Kathy Pratt. De fans van Chris Pratt vinden het echter niet kunnen dat hij zijn ex-vrouw Anna Faris (46), met wie hij een 10-jarige zoon deelt, niet bij naam noemde in zijn eerbetoon.