KIJK. Nadat Bebe Rexha telefoon tegen haar gezicht kreeg: popster Ava Max geslagen tijdens optreden

Beyoncé geeft zwangere fan de avond van haar leven: "Wil je dat ik het geslacht van jouw baby bekendmaak?"

En plots maakt Beyoncé (41) het geslacht bekend van je ongeboren kindje. Het overkomt een zwangere vrouw in Duitsland. Op videobeelden van het concert in Keulen is te zien dat Beyoncé een enveloppe in handen krijgt. Ze doet het open en vertelt dan dolblij: “Het is een meisje!” De menigte schreeuwt het uit en ook de zwangere fan is laaiend enthousiast wanneer ze het geslacht hoort.