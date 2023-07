KIJK. Na vliegende telefoon: fans bombarderen Drake met bh’s tijdens optredens

Celebrities “Céline Dion werkt hard aan haar gezondheid”, zus van zangeres geeft zeldzame update over haar medische toestand

In de Canadese TV-show ‘Bonsoir Bonsoir’ heeft de oudste zus van Céline Dion (55), voor het eerst sinds lange tijd een update gegeven over de medische toestand van de zangeres. “Luister, ik weet dat ze hard werkt. We kruisen allemaal onze vingers en ik ben blij dat mensen zo meeleven”, vertelde Claudette (74).